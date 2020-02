Schulterschluss für das Schweinbarther Kreuz

Die Regionalbahnlinie „Schweinbarther Kreuz“ in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf ist am Montagabend der Wiederbelebung einen Schritt näher gekommen. Wie berichtet, präsentierte die Graz-Köflacher-Bahn (GKB) ein Konzept zur Revitalisierung der seit Dezember stillgelegten Bahnlinie. Dieser Plan sieht vor, dass zunächst die Strecke wieder in Betrieb genommen wird. Danach soll sie nicht nur mit modernerem Zugmaterial befahren werden, sondern auch die Strecke selbst soll erweitert werden.

„Da geht es um eine Schleife in Obersdorf, um das Schweinbarther Kreuz mit der Laaer Ostbahn zu verbinden. So würde man direkt nach Wien Leopoldau fahren können“, erklärt Gerhard Mayer, Mitorganisator der Präsentation und Mitbegründer der Bürgerinitiative „Regionalbahn statt Bus“.