Zum Schulstart: Sozialmärkte bitten dringend um Spenden

Der erste Schultag sollte für jedes Kind ein Tag voller Vorfreude sein. Doch für viele Familien stellt bereits die Anschaffung von Schultasche, Heften oder Stiften eine große finanzielle Herausforderung dar. Deshalb startet soogut auch heuer wieder seine Schulsammelaktion und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.

Unter dem Motto „Gemeinsam für faire Chancen“ werden bis 29. August neuwertige Schulsachen gesammelt, damit Kinder gut ausgestattet und mit Freude ins neue Schuljahr starten können. „Schon ein einzelner Block, ein Federpenal oder ein Satz Buntstifte kann viel bewirken. Jede Spende hilft mit, Kindern einen guten Schulstart zu ermöglichen und ihnen das Gefühl zu geben, dazuzugehören“, so das Team von soogut.