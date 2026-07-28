Zum Schulstart: Sozialmärkte bitten dringend um Spenden
Der erste Schultag sollte für jedes Kind ein Tag voller Vorfreude sein. Doch für viele Familien stellt bereits die Anschaffung von Schultasche, Heften oder Stiften eine große finanzielle Herausforderung dar. Deshalb startet soogut auch heuer wieder seine Schulsammelaktion und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf.
Unter dem Motto „Gemeinsam für faire Chancen“ werden bis 29. August neuwertige Schulsachen gesammelt, damit Kinder gut ausgestattet und mit Freude ins neue Schuljahr starten können. „Schon ein einzelner Block, ein Federpenal oder ein Satz Buntstifte kann viel bewirken. Jede Spende hilft mit, Kindern einen guten Schulstart zu ermöglichen und ihnen das Gefühl zu geben, dazuzugehören“, so das Team von soogut.
Um diese Spenden wird gebeten:
- Schultaschen und Schulrucksäcke
- Stifte, Bleistifte und Federpenale
- Hefte, Blöcke und Schreibmaterialien
- Mal- und Bastelzubehör
- Lineale, Radiergummis, Kleber und weitere Schulutensilien
Alle gespendeten Artikel sollten neu oder neuwertig sein. Sie werden an Familien weitergegeben, die Unterstützung benötigen, damit Kinder mit den notwendigen Schulsachen und einem guten Gefühl ins neue Schuljahr starten können.
Die Teilnahme ist unkompliziert: Beim nächsten Einkauf einfach einen zusätzlichen Schulartikel mitnehmen und bis 29. August in einem soogut-Markt oder in den soogut Sonnenmärkten Eisenstadt, Mattersburg oder Neusiedl abgeben.
Bei Rückfragen für die Sammelaktion: stpoelten@soogut.at
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