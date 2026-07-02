Constantia Teich: Mitarbeitende sammeln für soogut Sozialmärkte

Wie können Mitarbeitende von Constantia Teich armutsgefährdeten Menschen helfen? Diese Frage stellte sich das Unternehmen – und die Antwort folgte prompt: Innerhalb der Belegschaft wurde eine Sammelaktion für haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel ins Leben gerufen. Binnen kurzer Zeit konnten 13 Kartons mit Waren des täglichen Bedarfs gesammelt werden. Für viele Kunden und Kundinnen des soogut Sozialmarkts in St. Pölten bedeutet diese Unterstützung eine spürbare Entlastung in einem Alltag, der zunehmend von steigenden Lebenshaltungskosten und finanziellen Herausforderungen geprägt ist. Menschen, die nachweislich an oder unter der Armutsgrenze leben, haben in den soogut Sozialmärkten die Möglichkeit, selbstbestimmt einzukaufen – und bezahlen dabei rund ein Drittel des regulären Preises.

Auch das Unternehmen selbst setzt gezielt Initiativen im Bereich sozialer Verantwortung: Im Rahmen der Aktion „Kochen mit Sinn“ bereitete die erweiterte Geschäftsleitung für rund 60 Personen ein mehrgängiges Menü zu. Darüber hinaus wurde der soogut Sozialmarkt bereits in der Vergangenheit mit Tiernahrung unterstützt.

„Die erneute Unterstützung durch Constantia Teich ist für uns ein beeindruckendes Zeichen gelebter Solidarität. Das Engagement, Lebensmittel zu sammeln und zur Verfügung zu stellen, zeigt, wie viel bewegt werden kann, wenn Unternehmen und ihre Mitarbeitenden gemeinsam Verantwortung übernehmen. Es ist Hilfe, die direkt ankommt und dort wirkt, wo sie dringend gebraucht wird“, bedankt sich soogut Geschäftsführer Wolfgang Brillmann.



Die soogut Sozialmärkte setzen sich für Menschen ein, für die das tägliche Leben kaum noch leistbar ist. Mit 11 Standorten in Niederösterreich, 3 Standorten im Burgenland und 2 Standorten in Tirol sind die soogut Märkte eine wichtige Unterstützung für tausende Menschen. Im Jahr 2025 wurden mehr als 2.400 Tonnen Lebensmittel gerettet und über 322.000 Einkäufe ermöglicht.