Lichtblickhof: Häkelaktion im Bad bringt über 3.000 Euro

Dieser Tage haben die Freibäder einen klaren Auftrag: die Gäste abkühlen. Doch im Florian-Berndl-Bad in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) durfte zusätzlich für den Lichtblickhof gespendet werden.

Das Kinderhospiz schenkt schwerkranken Kindern mit tiergestützter Arbeit Geborgenheit und unvergessliche Momente. Eine Mitarbeiterin des Florian-Berndl-Bads hat darum eine Spendenaktion ins Leben gerufen: Sie hatte in den vergangenen Monaten Kuscheltiere und Spielzeuge selbst gehäkelt und gegen eine freiwillige Spende abgegeben. Der gesamte Erlös - 3.059 Euro – kommt dem Lichtblickhof zugute, der auch die Familien der Kinder begleitet und unterstützt.

Bei der Spendenaktion spielt Frederick eine besondere Rolle: Das Pferd des Lichtblickhofs darf sogar in die Zimmer der Kinder. Die Freibad-Mitarbeiterin hat ihm eine „Schwester“ gehäkelt und Fredericke genannt, die gemeinsam mit den Spenden übergeben wurde.

Da die Mitarbeiterin so großen Zuspruch erfahren hat, will sie ihr Engagement für den Lichtblickhof weiter fortsetzen.