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Soziales

Kooperation in NÖ: Gemeinsame Sache für Menschen in Not

Die soogut-Sozialmärkte und die Energiegemeinschaft „Robin Powerhood“ arbeiten zusammen, um noch mehr Menschen helfen zu können.
Michaela Höberth
28.05.2026, 05:30

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Valentin Neuhauser und Wolfgang Brillmann freuen sich über eine Kooperation der soogut-Märkte mit Robin Powerhood.

Zusammenfassung

  • soogut-Sozialmärkte und die Energiegemeinschaft „Robin Powerhood“ arbeiten zusammen, um Menschen mit geringem Einkommen zu unterstützen.
  • Überschüssiger Sonnenstrom aus Haushalten und Firmen kühlt Lebensmittel in zwölf Märkten und hilft Haushalten in Energiearmut.
  • Beide Organisationen fördern einen nachhaltigen Kreislauf, retten Lebensmittel und verbinden Stromüberschüsse mit Bedürftigen.

Essen kann teuer sein. Für manche zu teuer. Und dasselbe gilt für Energie. Um all jenen Menschen zu helfen, die mit geringem Einkommen zurechtkommen müssen, machen die soogut-Sozialmärkte und die Energiegemeinschaft „Robin Powerhood“ nun gemeinsame Sache.

Energiearmut: Wie Robin Powerhood Strom an Bedürftige verteilt

Die Überschüsse an Sonnenstrom, die in privaten Haushalten und in Firmen erzeugt werden, kühlen in den zwölf Märkten in Niederösterreich, dem Burgenland und Tirol künftig Lebensmittel. Außerdem werden Haushalte, die von Energiearmut betroffen sind, unterstützt. 

„Beide Organisationen schaffen damit einen nachhaltigen Kreislauf, der Ressourcen schützt und gleichzeitig Menschen unterstützt“, heißt es in einer Aussendung.

Ressourcen nützen

Im Jahr 2025 wurden durch soogut mehr als 2.400 Tonnen Lebensmittel gerettet und über 322.000 Einkäufe ermöglicht. Steigende Energiekosten sind für die Helfer ein massives Problem. Die Initiative „Robin Powerhood“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen und Unternehmen mit überschüssiger Stromerzeugung mit jenen zu verbinden, die Unterstützung benötigen.

St. Pölten Niederösterreich Burgenland
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