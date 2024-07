Ein Schulgebäude wird zur Graffiti-Leinwand

Und obwohl ein paar Tropfen den Arbeiten der Graffiti-Sprayerinnen und Sprayer wohl nur wenig anhaben würden, locken Sonnenstrahlen doch mehr Menschen ins Freie und damit auch zum vierten „Urban Art Festival“ in der Bezirkshauptstadt . Ein Wochenende lang können Interessierte dabei zusehen, wie auf Asphalt und Putz Kunstwerke entstehen.

Stadt verschönern

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung 2021 von der „Kunstinitative Amstetten (KIAM)“. Seit zwei Jahren greift ihnen die „AVB Kultur & Freizeit GmbH“ bei der Umsetzung unter die Arme. Schober ist für die künstlerische Leitung des Straßenfests verantwortlich. Das Ziel des Events ist seit jeher das gleiche, so die Malerin: „Wir wollen die Stadt schöner machen.“

Mithilfe von Wolfgang Hold und Clemens Benzing wurde in den vergangenen Jahren ein Netzwerk an kreativen Menschen aus aller Welt aufgebaut. Die rund 50 professionellen Kunstschaffenden aus Österreich, Mexiko, Indien und weiteren Ländern werden auch in diesem Jahr zwei Tag lang zu Spray und Kreide greifen, um den Wänden mehrerer Amstettener Bauwerke etwas Leben einzuhauchen.