Amstetten lädt zu zweiwöchigem Kulturspektakel

Das Programm verspricht tolle Theateraufführungen. So spielen die Ulmerfelder „Ulkids“ am Sonntagnachmittag (12. November) in der Pölzhalle das Kindermusical „Stroh zu Gold“. Theaterspaß verspricht auch die Gruppe „TheSaStA“, die am 26. November das heurige Festival mit zwei humorigen und turbulenten Kurzstücken an einem Abend beendet.