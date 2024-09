"Explosion" von Keuchhusten-Fällen: Schulstart mit "Sorgenkindern"

Dagegen sind ansteckende Noroviren oder Salmonellen schon weit typischere Belastungen rund um den Betriebsstart in Schulen und Kindergärten. "Dann kommen gleich die Rhinoviren mit Husten, Schnupfen und Heiserkeit", so die oberste Landesmedizinerin.

In ihrer Bilanz der Urlaubsmonate hat die NÖ Sanitätschefin Beruhigendes, aber auch Aufrüttelndes zu berichten. Bei der Zahl der schweren und bei den Behörden meldepflichtigen bakteriellen Durchfallerkrankungen liege man in NÖ derzeit so wie in den Vorjahren bei 100 bis 150 Fällen.

Meist durch schlechte Hygienebedingungen auf Speisen oder in Getränke gelangte Fäkalkeime können zu schweren körperlichen Belastungen bis zu Spitalseinweisungen führen. Die meisten Fälle hätten aber gar keinen Bezug zu Auslandsreisen, sondern tauchen in NÖ selbst auf, sagt Klenk.