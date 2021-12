Schulabmeldungen: Seit September sind 300 Kinder an ihre Schule zurückgekehrt

Zu Schulstart wurden in den niederösterreichischen Pflichtschulen 2.049 Schülerinnen und Schüler in den häuslichen Unterricht abgemeldet. Eine weit höhere Zahl als in der Vergangenheit – auch hierfür gibt die Coronapandemie den Ausschlag. Österreichweit hat sich die Zahl der Schulabmeldungen bis Schulanfang auf etwas über 7.500 verdreifacht.

Während eine Anmeldung zum häuslichen Unterricht während des Schuljahres nicht möglich ist, ist eine Rückkehr an die Schule jederzeit erlaubt. Schon zu Schulbeginn im September, haben Bildungsdirektion und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) gehofft, dass diese Möglichkeit viele Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigten nutzen. Fast 300 haben es laut NÖ-Bildungsdirektor Johann Heuras und Landesrätin Teschl-Hofmeister bis Dezember getan – exakt befinden sich 1.752 in NÖ noch im häuslichen Unterricht. Es sei dies insbesondere den vielen Gesprächen der Direktorinnen und Direktoren mit den Eltern und Erziehungsberechtigten zu verdanken, „in denen viele schlussendlich doch davon überzeugt werden konnten, dass der Unterricht an der Schule nur sehr schwer bis gar nicht zu ersetzen ist“, so die Beiden. Man hoffe, dass noch mehr zurückkehren.