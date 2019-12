Schüler kommen dem Krieg durch Bilder näher

Schülerinnen und Schüler der 6B und 8B des erzbischöflichen Gymnasiums Hollabrunn durften im Zuge einer Ausstellung in der Galerie „grenzART“ die Werke des Kriegsfotografen Livio Senigalliesi betrachten. In der Ausstellung „Erinnerungen eines Kriegsreporters“ wurde den Schülern vor Augen geführt, welche Konfliktherde es auf der Welt gab und gibt. Doch die Schüler durften nicht nur die Bilder bestaunen, sondern hatten auch die Möglichkeit, mit Senigalliesi zu sprechen. Via Skype waren die Schüler mit dem Italiener verbunden und konnten ihm Fragen stellen.

Außerdem erzählte der Fotograf über seine Tätigkeit als Kriegsreporter: „Man kann diese Fotos nicht aus dem Fenster eines Fünfsternehotels machen, man muss den Menschen und ihrem Leiden nahe sein.“