„Schnelle Lösungen“ von der EU gefordert

Mit der EU-Kommissarin für Demokratie und Bevölkerungsentwicklung, Dubravka Suica, sprach Mikl-Leitner unter anderem über Wege für mehr Bürgerbeteiligung. Die Kommissarin lobte NÖ für die zahlreichen EU-Gemeinderäte, an die sich die Menschen lokal wenden könnten. Es ging aber auch um die Bevölkerungsentwicklung. Aktuell sind rund 21 Prozent der Menschen in NÖ über 65 Jahre alt – Tendenz steigend (25 Prozent bis 2030). Das bringe Herausforderungen am Arbeitsmarkt mit sich, die NÖ auch in Zusammenarbeit mit der EU angehen müsse.

Die EU befinde sich aktuell in herausfordernden Zeiten, Mikl-Leitner begründete damit ihren Besuch. „Europa hat nur eine Chance, wenn es auch auf der regionalen Ebene spürbar und sichtbar ist“, sagte sie.