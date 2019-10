Schmuckhändlerin zum zweiten Mal in ihrem Haus überfallen

Gefesselt und geknebelt musste eine 62-jährige Antiquitäten- und Schmuckhändlerin aus Gänserndorf bereits 2018 ein Martyrium erleben. Der 50-jährige Michael D. hatte die wohlhabende Frau in ihrem Haus überfallen und dabei Schmuck, Gold und andere Wertgegestände in Millionenhöhe erbeutet. Er wurde im vergangenen März dafür am Landesgericht Korneuburg zu elf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Beute soll mehr als zwei Millionen Euro betragen haben, wegen fehlender Belege wurden von Gericht aber nur 700.000 Euro als Schaden anerkannt.

Nur vier Monate nach dem Urteil wiederholten sich die furchtbaren Ereignisse im vergangenen Sommer für das 62-jährige Opfer. Am Abend des 18. Juli wurde die Schmuckhändlerin erneut in ihrem Wohnhaus überfallen. "Das Opfer saß gerade auf der Toilette, als sie der Täter nach draußen zerrte und sie an einen Heizkörper fesselte, schildert Chefinspektor Josef Deutsch von der Raubgruppe des nö. Landeskriminalamtes.