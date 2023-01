Schmuck um 350.000 Euro: Polizei fasst Dieb und bittet um Hinweise

Der Fahrzeugmieter ist ein 47-jähriger Serbe, der in Deutschland lebt. Zeugen konnten den 47-Jährigen anhand von Bildern als Beschuldigten wiedererkennen. Der Mann wurde am 15. November 2022 aufgrund eines europäischen Haftbefehls, ausgestellt von der Staatsanwaltschaft Korneuburg, von deutschen Polizeibehörden in Berlin festgenommen und am 12. Jänner 2023 nach Österreich ausgeliefert.

Bei den durchgeführten Einvernahmen war der Beschuldigte nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der 47-Jährige in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Es wird um Hinweise zum gestohlenen Schmuck gebeten, da das Diebesgut möglicherweise zum Kauf angeboten wurde. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3048 erbeten.