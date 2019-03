Schläuche werden eingerollt: Feuerwehr schließt nach 90 Jahren

1999 gab es in Österreich 312.897 gemeldete Feuerwehrmitglieder. Bis 2018 kletterte diese Zahl kontinuierlich auf 339.179 nach oben. Durch die aktive Jugendarbeit ist die Einsatzorganisation weitestgehend von Nachwuchsproblemen verschont. Vor allem in Niederösterreich, wo sich mit 1714 Feuerwehren im Bundesländer-Vergleich mit Abstand die meisten der insgesamt 4500 österreichweiten Wehren befinden, gibt es einen stetigen Mitgliederzuwachs. Umso kurioser ist es, dass nun ausgerechnet in Niederösterreich eine Freiwillige Feuerwehr die Schläuche einrollen muss und nach 90 Jahren für immer schließt.