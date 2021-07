Schläge, Nahrungsentzug und Chats: Heimskandal in NÖ zieht weite Kreise

"Es handelt sich um sehr umfangreiche Ermittlungen, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden", betont Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Angezeigt wurde in der Causa zudem ein Sexualdelikt. Einem Bewohner soll ein Duschkopf in den After eingeführt worden sein, so Bien.

Wie auch schon im Kriminalfall Kirchstetten sind die Ermittler derzeit ebenfalls dabei, Whatsapp-Chats des beschuldigten Quartetts, das nach der Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft von SeneCura sofort vom Dienst freigestellt wurde, auszuwerten. Ergebnisse liegen allerdings noch nicht vor. Der St. Pöltner Rechtsanwalt Stefan Gloss betont unterdessen, dass an den Vorwürfen gegen seine Mandaten „nichts dran“ sei.