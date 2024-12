Schimmel in der Mittelschule Alland: Eltern fürchten um ihre Kinder

Vom Jahrhundert-Hochwasser im Sommer dieses Jahres war die Gemeinde Alland im Bezirk Baden massiv betroffen. Auch in der örtlichen Mittelschule stand das Wasser. Was zurück blieb, ist deutlich sichtbarer Schimmelbefall im Untergeschoß, wo sich unter anderem Garderoben und Werkräume befinden. Noch immer. Seitens der Eltern klagt man daher über Untätigkeit des Schulerhalters, der Mittelschulgemeinde Alland.

Der Schimmel an den Wänden ist in Alland deutlich sichtbar.

Elternvereinsobfrau Alexandra Dietl bestätigt die Vorwürfe. „Es ist eine Katastrophe. Laut Gutachten sind die Werte der Schimmelbelastung deutlich zu hoch. Mehrere Lehrer und mehrere Kinder sind derzeit krank, aber die Gemeinde unternimmt nichts und betreibt nur Schönfärberei“, sagt sie. „Wir haben am 22. Oktober in der Generalversammlung auf das Thema aufmerksam gemacht. Erst danach wurde die Verbindungstüre vom betroffenen Bereich zur Garderobe, wo sich die Kinder täglich aufhalten müssen, abgedichtet. Und erst am 13. November hat man eine Luftmessung durchgeführt – das Gutachten dazu habe ich erst am 11. Dezember bekommen.“

"Schularzt wollte Schule schließen"

Lufttrocknungsgeräte seien seitens der Mittelschul-Gemeinde erst elf Wochen nach dem Hochwasser aufgestellt worden, klagt die Elternvereinsobfrau. „Der Schularzt wollte die Schule schon am 6. Dezember schließen lassen, daraufhin haben wir von der Direktion ein E-Mail erhalten, dass alles in Ordnung sein soll“, wundert sie sich. „Aber auf Rückfragen zu Details, wie man zu dieser Ansicht kommt, habe ich bis jetzt keine Antwort bekommen.“