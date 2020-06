Schimmel-Alarm: Tierschutzhaus wird teilgesperrt

Miserabel ist der Bauzustand des Tierschutzhauses in Vösendorf schon länger. Doch jetzt verschlechtere er sich „rapide“, sagte die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereines (WTV), Madeleine Petrovic am Montag. Jüngstes Zeichen: Der Mauerputz von Wänden der Hunde-Quarantäne-Station ist abgefallen, darunter fand sich massiver Schimmel-Befall. Und das passierte just, als das Arbeitsinspektorat wegen verschmutzten Leitungswassers im Haus war. „Die Station mit 20 Hunden wird wegen der Gesundheit der Mitarbeiter gesperrt. Dort dürfte es unter dem Putz überall so ausschauen“, sagte Petrovic.