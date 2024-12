Der Scheibbser Stadtschreiber und "Die glorreichen Sieben"

Vor elf Jahren hat der „Stadtschreiber“ die erfolgreiche Geschichtensammlung „Scheibbs erzählt“ veröffentlicht. Für das neue Buch stöberte Gloser in vielen Publikationen und Archiven und sammelte interessante Details und Fakten über seine „Helden“. Angereichert mit Zeichnungen von Josef Reisinger entführt der Autor den Leser auch geschickt an Schauplätze in der Stadt, wo seine Protagonisten geboren wurden oder gelebt haben. So holt er die Geschichte in die Jetztzeit und vielleicht den einen oder anderen historisch Interessierten in die Stadt.