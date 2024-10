Scheibbser Stadtlokal lädt zu Freddie Mercury Lese-Show

Dessen Freund, der Wiener Musik-Videoproduzent Rudi Dolezal, gastiert in Scheibbs mit einer Lese-Show aus seinem Buch „My Friend Freddie live“.

Dolezal kam aufgrund zahlreicher Video-Produktionen so nahe an den Popstar heran, dass sich eine Freundschaft entwickelte. „Im Buch erzähle ich meine Geschichte, wie ich als langhaariger Hippie aus dem neunten Wiener Gemeindebezirk zum Leibfilmer von Freddie Mercury wurde – und schließlich zu seinem Freund“, sagt der Regisseur, der in der Musikbranche mit vielen Größen zusammengearbeitet hat. Weltstars, wie Whitney Houston, Tina Turner, Michael Jackson oder David Bowie setzten auf den Wiener Filmemacher. Noch heute arbeitet er mit Bruce Springsteen, den Rolling Stones oder Billy Joel zusammen.