St. Pölten: Bekannter Gastronom überraschend verstorben

Sein Leben war die Gastronomie. Nun ist Rudolf Winkler unerwartet im 75. Lebensjahr verstorben.

Nachdem Winkler die Hotelfachschule absolviert hatte, führte ihn die berufliche Praxis in renommierte Häuser wie das Hotel Sacher, das Imperial und das Bristol in Wien. Aber auch in der Schweiz war er tätig, er lernte im „Eden au lac“ und „Baur au lac“. 1975 übernahm er schließlich den elterlichen Gasthof in St. Pölten.