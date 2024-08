St. Pöltner Traditionswirtshaus schließt nach 120 Jahren die Pforten

„Es ist alles in Ordnung“, entkräftet der 48-Jährige jene Gerüchte, die aktuell in St. Pölten die Runde zu machen scheinen. Denn dass sein Traditionswirtshaus nach 120 Jahren im Herbst endgültig die Türen schließen wird, scheint für Aufregung und reichlich Gesprächsstoff gesorgt zu haben.

Franz Winkler führte den Betrieb in fünfter Generation.

Schlussendlich war es jedoch ein anderes Problem, das zur Schließung des „Gasthof Winkler“ geführt hat. Und das könnte dem ein oder anderen Restaurantbetreiber bekannt vorkommen könnte: „Wir haben zu wenige Mitarbeiter.“ Die Suche nach Personal für das gut besuchte Gasthaus wurde in den vergangenen Jahren zu einer immer größeren Herausforderung.

Winkler steht dem Ende der Ära des Familienbetriebs gefasst gegenüber, es klinge dramatischer, als es sei. „Nichts dauert ewig in einer schnelllebigen Zeit“, so der Wirt.

Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe er bereits an neue Arbeitsstellen vermittelt, die Lehrlinge können ihre Ausbildung in anderen Lokalen absolvieren. Um seine Stammgäste tue es ihm jedoch sehr leid. Dennoch, es sei ja immerhin irgendwo sein Leben und das wird wohl demnächst in neue Bahnen gelenkt.