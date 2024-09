St. Pölten: Traditionelle Küche mit ein wenig frischem Wind

Hungrige Passantinnen und Passanten, die es in den Mittagsstunden auf der Suche nach etwas Essbarem in die Unterwagramerstraße 8 verschlägt, können künftig wieder in einem altbekannten Lokal speisen.

Seit Kurzem erstrahlt das einstige Gasthaus Pemmer jedoch in neuem, modernem Glanz. Denn in den vergangenen Wochen entstand hier „Die GenussFabrik“.