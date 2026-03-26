Schatz aus 4.000 Meter Tiefe: Thermalwasser für Energiewende

Der Krieg im Iran hat die Lage noch deutlich verschärft. In Mitteleuropa sprechen Ökonomen und Politiker offen von einer drohenden Energiekrise. Der Preis für Erdgas, Treibstoff und Strom droht weiter zu steigen. Vor diesem Hintergrund arbeiten heimische Energieversorger mit Nachdruck daran, unabhängiger vom internationalen Markt und geopolitischen Entwicklungen zu werden. In Niederösterreich führt der Weg in die Energiezukunft mehrere Tausend Meter tief in die Erdkruste. Man sitzt auf einem geologischen Wärmeschatz, heißt es vonseiten der EVN und dem Land Niederösterreich.

Unabhängig werden Mit einer Tiefen-Geothermieanlage und einem Investment von rund 100 Millionen Euro will man diesen Wärmeschatz demnächst heben. Dem heißen Thermalwasservorkommen entlang der Thermenlinie im Wiener Becken wird nachgesagt, das Potenzial dazu zu haben, die Abhängigkeit von fossiler Energie zu senken. Um das geothermische Potenzial der Region präzise zu bestimmen, setzen die EVN und die Universität Wien auf eine Kombination aus seismischer Messung und geologischen Bohrungen. Zu diesem Zweck wurden über mehrere Wochen rund 240 seismische Sensoren im südlichen Wiener Becken vergraben – verteilt über eine Fläche von etwa 220 Quadratkilometern, von Achau bis Schwechat. Diese sogenannten Geophone messen das natürliche seismische Grundrauschen der Erde. „Dadurch lassen sich Rückschlüsse auf die Struktur der Gesteinsschichten in mehreren Kilometern Tiefe ziehen. Unterschiedliche Gesteine verändern die Ausbreitung der seismischen Wellen – so entsteht ein erstes geophysikalisches Modell des Untergrunds“, heißt es von der EVN.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daniela Matejschek Mitarbeiter der Uni Wien mit EVN Geothermie-Programmleiter Gregor Götzl (r.).

Wie der Geothermie-Projektleiter des Energieriesen, Gregor Götzl, erklärt, lassen sich mit der Methode erstmals großflächig und völlig schonend Hinweise darauf gewinnen, wo sich tiefgelegene, wasserführende Gesteinsschichten befinden. Die Daten bilden die Grundlage für die Standortsuche von künftigen Tiefen-Geothermieanlagen. Probebohrung für Forschungszwecke Parallel zur seismischen Untersuchung läuft am Sooßer Lindkogel in Bad Vöslau (Bezirk Baden) eine Forschungsbohrung. Die führt in rund 70 Meter Tiefe und hat das Ziel, den Wettersteindolomit zu untersuchen. Das Gestein, das im Wiener Becken normalerweise mehrere Kilometer unter der Erdoberfläche liegt, tritt am Lindkogel an der Oberfläche auf.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Daniela Matejschek 240 seismische Messsonden wurden in NÖ vergraben.

Laborarbeit Die Bohrkerne werden in den Labors der Universität Wien auf deren geologische Eigenschaften analysiert, insbesondere auf die Durchlässigkeit des Thermalwassers. „Ein entscheidender Faktor für die geothermische Nutzung“, so die EVN. „Die Untersuchungen liefern wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich das Gestein unter realen Bedingungen verhält“, sagt Kurt Decker von der Universität Wien. Die Probebohrungen sind Teil des Forschungsprogramms „Geowärme Niederösterreich“. Die EVN verfolgt den Plan, bis 2030 die erste Tiefen-Geothermieanlage in Betrieb zu nehmen; bis 2035 soll eine zweite folgen. Den Prognosen nach könnten damit bis zu zehn Terawattstunden Wärme erzielt werden – genug, um etwa 900.000 Haushalte zu versorgen. In ganz Niederösterreich gibt es rund 765.000 Haushalte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EVN Probebohrung in Bad Vöslau