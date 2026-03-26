Turbo für Energiewende: Hattmannsdorfers Gesetz ist fertig

Das Gesetz soll die Genehmigungsverfahren für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien deutlich beschleunigen und damit den Ausbau von Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik vorantreiben. Gleichzeitig verfolgt die Regierung das Ziel, die Abhängigkeit von Energieimporten zu reduzieren. Ein zentraler Punkt ist die Bündelung von Verfahren bei einer einzigen Behörde sowie die Einführung klarer Fristen, um Verzögerungen zu vermeiden.