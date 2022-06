Schaden im Pumpwerk: Wassermangel in Gießhübl und Maria Enzersdorf

Durch ein technisches Gebrechen im EVN-Pumpwerk Rauchkogel gibt es Probleme bei der Trinkwasserversorgung in Teilen von Gießhübl und Maria Enzersdorf im Bezirk Mödling. Wie die Gemeinde bekannt gegeben hat, ist es am Mittwoch in den Morgenstunden zu dem Schaden gekommen.