Sauerhof Baden: Endlich neues Leben im alten Grand Hotel

Neues Leben im altehrwürdigen Sauerhof. Diese Ankündigung gab es in den vergangenen Jahren bereits mehrfach. Gehalten haben derartige Versprechen aber nie. Zuletzt hatte der Badener Siegmund Kahlbacher behauptet, mit asiatischen Investoren ein hochwertiges Gesundheitsressort aus dem langsam verfallenden Gebäude machen zu wollen. Revitalisierungskonzept für historischen Sauerhof Wegen Liquiditätsproblemen ging das Haus dann allerdings ins Eigentum des oberösterreichischen Antiquitätenhändlers und Immobilieninvestors Jürgen Hesz über. Der will nun tatsächlich Nägel mit Köpfen machen. Nach rund einjähriger Vorbereitungszeit präsentiert er ein Revitalisierungskonzept für den Sauerhof.

Dieses sieht - anders als jenes Kahlbachers - keine großen Eingriffe in die Bausubstanz des Hotels vor. Vielmehr wolle man es durch gezielte Modernisierungen sowohl technisch als auch optisch auf Vordermann bringen, betont Architekt Markus Wolfesberger, der Miteigentümer des Sauerhofes geworden ist. „Planung abgeschlossen“ „Anders als bei früheren Projekten liegt nicht nur eine grundsätzliche Idee vor: Die Planung ist abgeschlossen“, verspricht er. Alle Unterlagen seien fertiggestellt und das Projekt bereits am 16. Juli bei der Bezirkshauptmannschaft Baden zur Bewilligung eingereicht worden. Man habe außerdem schon detaillierte Gespräche mit der Bauabteilung der Stadt Baden und dem Bundesdenkmalamt geführt, so Wolfesberger. „Das Projekt befindet sich nicht mehr in einer Planungs- oder Absichtsphase, sondern hat einen konkreten und nachvollziehbaren Verfahrensstand erreicht.“ Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) bestätigt: „Alle Versprechen wurden gehalten, alles ist höchst professionell vorbereitet worden. Wir haben auch bereits einen Termin mit den Anrainern gehabt, wo das Vorhaben genau erklärt wurde und jeder Fragen stellen konnte. Es ist schön, dass wir jetzt kurz vor der Realisierung stehen. Das ist ein Impuls für den Tourismus in der Stadt, den wir dringend brauchen.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jedlicka Stefan Badens Tourismusstadtrat Peter Koczan, Tourismusdirektor Klaus Lorenz, Architekt und Sauerhof-Miteigentümer Markus Wolfesberger und Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (vl.).

In den kommenden Wochen soll nun ein Termin für die Bauverhandlung festgelegt werden. Man plane, die historische Substanz des Sauerhofes zu erhalten, erklärt Wolfesberger. Dies gelte auch für den Park. „Damit unterscheidet sich das Vorhaben ebenfalls deutlich von früheren Planungen, bei denen zusätzliche Baukörper und Eingriffe in die Grünflächen angedacht wurden.“ Das Konzept sieht eine Überdachung des Innenhofes mit einer freitragenden Glaskuppel vor, auch in den künftigen Zimmern wolle man das Dach teilweise durch Glaselemente öffnen, um Licht ins Innere zu lassen. Tiefgarage und Wellnessbereich Der Wellnessbereich soll ausgebaut und eine Tiefgarage mit 77 Stellplätzen errichtet werden. Insgesamt seien 111 Zimmer geplant - also rund 20 weniger als zuletzt. Gesamt-Investitionssumme: rund 40 Millionen Euro. Betreiben wollen das Grand Hotel Sauerhof allerdings weder Hesz noch Wolfesberger. Man habe derzeit zwei konkrete Angebote von international erfahrenen Betreibern vorliegen, berichtet der Architekt. Pachtvertrag mit Laufzeit von 20 Jahren Bis Ende Juli soll die Entscheidung fallen, wer den Zuschlag erhalten soll. Ein Fixpachtvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren sei bereits ausgearbeitet. „Er sichert dem künftigen Betreiber eine langfristige Perspektive und schafft zugleich eine verlässliche Grundlage für den nachhaltigen Betrieb des Hauses“, so Wolfesberger. Eine Verlängerung auf 30 Jahre sei möglich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Jedlicka Stefan Einen wenig einladenden Anblick bietet der Sauerhof in Baden derzeit. Das soll sich bald ändern, versprechen die neuen Eigentümer.