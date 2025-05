Neuer „Prinz“ für den Sauerhof: Investor will Grandhotel wiederbeleben

Von Ruhm und Glanz ist wenig übrig. Wenn man am Grandhotel Sauerhof in der Weilburgstraße vorbeigeht, bietet sich ein trauriges Bild. Dem einstigen Flaggschiff der Tourismushochburg sieht man deutlich an, dass es schon seit Jahren leer steht, rundherum wuchert das ungebändigte Grün.

„Es gehört etwas gemacht“, meint Jürgen Hesz. Ein Satz, der Bedeutung hat. Denn der oberösterreichische Investor und Antiquitätenhändler ist seit Kurzem hundertprozentiger Eigentümer des Sauerhofs. Am Freitag besuchte er Baden und machte zur Zukunft der Luxus-Immobilie einige Aussagen, die in der Stadt Hoffnungen wecken.