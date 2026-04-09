Satter Ertrag mit NÖ Generationenfonds: Plus 5,7 Prozent für 2025

Der vor mehr als zwei Jahrzehnten aus Wohnbaudarlehen gegründete NÖ Generationenfonds hat sich im Jahr 2025 trotz vieler globaler Turbulenzen neuerlich sehr positiv entwickelt. Mit einem Zuwachs von 5,7 Prozent ist das Fondsvolumen als Sparbüchse der Niederösterreicher um 152 Millionen Euro auf über 2,86 Milliarden Euro angewachsen.

Den über die landeseigene Finanz- und Beteiligungsgesellschaft (Fibeg) erwirtschafteten Ertrag nannte Finanzlandesrat Anton Kasser (ÖVP) als ein „wirklich gutes Ergebnis“. Gerade mit dem Hintergrund der dramatischen kriegerischen und politischen Ereignisse im Weltgeschehen sei das Ergebnis sehr erfreulich, so Kasser. Er präsentierte gemeinsam mit Fibeg-Geschäftsführer Johannes Kern die Fonds-Bilanz.

Stabilität

„In diesen Zeiten wächst die Sehnsucht nach Verlässlichkeit und Stabilität, genau das gibt der Generationenfonds. Die Niederösterreicher können sich darauf verlassen, dass mit ihrem Geld verantwortungsvoll umgegangen wird“, sagte Kasser.

Bei einem vom Landtag bestimmten fixen Anlagestock von 2,5 Milliarden Euro liege die Wertsteigerung seit dem Fondsstart im Jahr 2002 bei mittlerweile 76,9 Prozent, was einem jährlichen Durchschnitt von 2,4 Prozent gleichkomme, berichtete der Landesrat.