Sparpläne in NÖ: Kasser kündigt knallharte Verhandlungen an

Für den Bezirk Amstetten gibt es am Donnerstag allen Grund zur Zufriedenheit – zumindest aus politischer Sicht. Neben Anton Kasser (Allhartsberg) werden auch Lukas Michlmayr (Haag) und Mario Wührer (Waidhofen/Ybbs) im Landtag angelobt.

Während Michlmayr und Wührer als neue Mandatare starten, zieht Kasser in die Landesregierung ein. Ausgelöst wurden die Personalrochaden durch die Abgänge von Bernhard Ebner und Ludwig Schleritzko (alle ÖVP).

Bei der Klub-Klausur der ÖVP in Tulln am Mittwoch richteten sich viele Augen auf den 62-jährigen Anton Kasser. Er soll nicht nur die umstrittene Gesundheitsreform umsetzen, sondern in finanziell turbulenten Zeiten auch das Budget auf Kurs bringen.

Sparen "im System"

Kasser übernimmt die Verantwortung für die Nachtragsbudgets 2025 und 2026 (KURIER berichtete) sowie für die Sparpläne des Doppelbudgets 2027/28. Insgesamt sollen 300 Millionen Euro eingespart werden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betonte einmal mehr, dass die Summe „im System, in der Struktur“ geholt werden solle. Details zu den Nachtragsvoranschlägen, die am 23. Oktober im Landtag beschlossen werden sollen, stehen noch aus. Klubobmann Kurt Hackl verwies auf laufende Verhandlungen.

Mikl-Leitner stellte am Mittwoch den designierten Finanzlandesrat Kasser vor und lobte dessen „große politische Erfahrung“. Sie vertraue Kasser „zu einhundert Prozent“.