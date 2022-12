Nach einem Zimmerbrand am Montag in St. Pölten ist eine Person mit Verletzungen ins Spital gebracht worden. Die Flammen waren aus vorerst unbekannter Ursache in einer Küche im dritten Stock einer Wohnhausanlage in der Josefstraße ausgebrochen, teilte die FF per Aussendung mit.

Unzählige Anrufer

Ein alarmierter Feuerwehrmann, der sich in der Nähe befand, rettete jene Bewohner, die aufgrund von Rauch das Gebäude nicht mehr selbstständig verlassen konnten. Der Brand wurde rasch gelöscht.