Wunder von Kapelln: Ärzte holten Kind zwei Mal ins Leben zurück

Matthias ist ein Wirbelwind. In der einen Sekunde spielt er mit einem gelben Luftballon, in der anderen flitzt er durchs Haus, stoppt dann wieder, um genüsslich vom Keksteller zu naschen. Matthias ist ein aufgewecktes Kind. Ein Bub, der noch sein ganzes Leben vor sich hat.

Zum Glück.

Denn beinahe hätte das Herz des Siebenjährigen am 24. September für immer aufgehört zu schlagen. Der Schüler war am elterlichen Bauernhof in Kapelln (Bezirk St. Pölten-Land) beim Abladen eines Anhängers zur Gänze unter einem Berg Mais begraben worden. Verzweifelt versuchte er sich noch selbst zu befreien, doch da von oben immer weiter Körner auf ihn niederprasselten, hatte er keine Chance.