Wolfang Denk stellt neue Bildsprache "...aus heiterem Himmel" aus

Im Dokumentationszentrum für Moderne Kunst Niederösterreich (DOK) in St. Pölten sind in einer Ausstellung neue Werke des Künstlers Wolfgang Denk ausgestellt. Die rund 80 Werke der Ausstellung "... aus heiterem Himmel. Wolfgang Denk. Neue Malereien" zeigen eine neue Art der Bildsprache, an der Denk seit September 2019 arbeitet.

Malerei, die Grenzen überwindet

Im Mittelpunkt stehe dabei der Versuch "die deklarative Beschränktheit des Geometrischen und die überschüssige Expressivität der gestischen Malerei zu überwinden", so Denk. Das Resultat seiner Beschäftigung mit den Parametern der Malerei, sei eine neue Form der "Plasticolorotype -Technik" - ein Begriff, den der Künstler selbst entwickelt hat.

Die neue Technik sei für den Künstler ein Weg, in unregelmäßigen Reihen sternförmige Grundelemente zu variieren, welche seine neue Position in der Malerei bestimmen. Diese Strahlenelemente stelle der Künstler in verschiedene Zusammenhänge und somit eine hohe Wandlungsfähigkeit bei den Elementen erzielen, heißt es seitens des DOK über die Werke von Wolfgang Denk.