Neue Ausstellung in St. Pölten: Triumphe, die unvergessen bleiben

Es waren Momente der Sportgeschichte, die unvergessen bleiben: Franz Klammers wilder Ritt in Innsbruck 1976, mit dem er sich zum Olympiasieger krönte. Oder die Tennis-Schlacht im Finale der US Open 2020, die der Niederösterreicher Dominic Thiem gegen Alexander Zverev für sich entscheiden konnte und dafür mit seinem ersten Grand-Slam–Sieg belohnt wurde. In Erinnerung geblieben ist vielen aber auch der legendäre Spruch von Edi Finger sen., der das Siegestor durch Hans Krankl im argentinischen Córdoba 1978 mit „Tooor, Tooor, Tooor, (…) I wer’ narrisch!“ kommentierte. Österreich hatte bei einer WM Deutschland bezwungen, eine Nation lag sich in den Armen.