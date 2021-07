Wo die Sieben-Tages-Inzidenz in Österreich aktuell am höchsten ist

Mehrere Fälle in einer Familie

Grund für die hohe Inzidenz sind laut dem Büro der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig mehrere positive Fälle in einer Großfamilie der Landeshauptstadt. Von einem Cluster wolle man bei diesen Fällen aber noch nicht sprechen. Am Sonntagabend waren in St. Pölten 22 aktive Coronavirus-Erkrankungen bekannt, fünf davon waren auf die Delta-Variante zurückzuführen.

Grundsätzlich gäbe es aktuell im ganzen Bundesland nur einen einzigen Cluster im Bezirk Amstetten mit sieben Infizierten. Von Sonntag auf Montag wurden niederösterreichweit sechs neue Fälle gemeldet.