Aufregung nach Vorfall in St. Pölten: Mann sprang auf Straße, stoppte Autos

Es ist ein Vorfall, der in den sozialen Medien für heftige Diskussionen sorgt. Auf einem Video, das Sonntagvormittag aufgenommen wurde, ist ein Mann zu sehen, der am Schießstattring in der Landeshauptstadt St. Pölten herumläuft.

Rettung im Einsatz

Die Straße gilt als stark befahren, die Situation war für alle Beteiligten deshalb äußerst gefährlich. Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie sich der Mann vor ein Auto stellt, dann geht er ein paar Schritte weiter und springt direkt vor einen fahrenden Pkw. Der Lenker konnte zwar zum Glück einen Unfall vermeiden, in weiterer Folge geht der Mann dennoch zu Boden und bleibt dort liegen, bis die Rettung eintrifft.

