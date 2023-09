Fünf Verletzte bei Unfall in Wien-Donaustadt

Fünf Verletzte hat es am späten Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Donaustadt gegeben. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass waren zwei Wagen, die - gelenkt von einem 21- und einem 20-Jährigen - in der Wagramer Straße stadteinwärts unterwegs waren, bei der Kreuzung mit der Donaustadtstraße miteinander seitlich kollidiert. Dabei verlor der ältere Lenker die Kontrolle über sein Auto und geriet in die Richtung der dort befindlichen Straßenbahnhaltestelle.

Der Pkw erfasste zwei 14 bzw. zwölf Jahre alte Fußgängerinnen. Die Ältere prallte gegen den stehenden Wagen eines 36-Jährigen und wurde dabei schwer verletzt. Das Auto des Mannes und in weiterer Folge der Pkw eines 57-Jährigen sowie elektronische Geräte der Haltestelle wurden beschädigt.

Keine Lebensgefahr

Die Berufsrettung versorgte die 14-Jährige notfallmedizinisch, sie erlitt ein Polytrauma mit Kopfverletzungen, Prellungen sowie Verletzungen im Brustbereich und wurde in den Schockraum eines Spitals gebracht. Sie war aber glücklicherweise ansprechbar, Lebensgefahr herrschte nicht.

Die Zwölfjährige kam ebenso mit leichten Verletzungen - unter anderem Prellungen - davon wie der 21-jährige Lenker des Wagens und seine beiden Mitfahrerinnen, 21 und 23 Jahre alt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 17.45 Uhr alarmiert.