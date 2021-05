Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Angenehm warme und feuchte Luft schlägt einem entgegen, sobald man die von innen beschlagene Tür des Containers hinter der Tankstelle "Tankstopp" öffnet. Seit rund zwei Wochen ist in dem unscheinbaren Container die Selbstbedienungs-Hundewaschanlage "Buddy" untergebracht. Wie der KURIER berichtete, ist die Anlage in der St. Pöltner Praterstraße nach Tulln bereits der zweite Standort von "Buddy" in Niederösterreich. Auch bei der Kremser Tankstelle AVIA in der Gewerbeparkstraße steht seit einigen Tagen ein Container.

Der KURIER und der Labradorrüde Gion haben die Anlage in St. Pölten getestet.