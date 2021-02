Schaumparty für Hunde: Waschanlage startet in St. Pölten

Weitere Expansion geplant

Noch gibt es keinen fixen Termin, Ludwig Buchinger ist aber zuversichtlich, bereits im März in St. Pölten eröffnen zu können. Zu finden wird „Buddy“ dann am Areal der Tankstelle „Tankstopp“ in der Praterstraße 10 sein.

Der Unternehmer möchte aber noch weiter expandieren, so eröffnet auch bald in Krems eine Anlage (Tankstelle in der Gewerbeparkstraße 1). In Wien, Klosterneuburg, Baden und anderen Städten sei man noch auf der Suche nach geeigneten Standorten.

Infos unter: www.buddy-hundewaschanlage.at