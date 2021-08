Wie in St. Pölten Radioprogramm für alle von allen entsteht

Wie auch kommerzielle Privatradios hat der Verein Campusradio St. Pölten eine Radiolizenz, wodurch auch Förderungen von der RTR (Rundfunk- und Telekomregulierungs GmbH) - wenn auch gering - beim Sender ankommt.

Karriere-Einstieg

Finanziell ist auch die Fachhochschule St. Pölten beteiligt, da sie über einen Kooperationsvertrag alles, was den Studierenden das Radiomachen ermöglicht, finanziert. "Dazu zählen auch Expertinnen und Experten für die Ausbildung oder auch die moderne Technik", so die Stadt St. Pölten in einer Aussendung. "Zudem werden Studierende als Assistentinnen und Assistenten bezahlt, und können so den Radiojob von der Moderation und Beitragsgestaltung über das Marketing bis hin zur Radiotechnik erlernen."

Den Sender und die FH St. Pölten verbindet eine lange gemeinsame Geschichte: