Trotz Absage: Heiratsantrag bei Frequency-Festival in St. Pölten

Obwohl das Frequency in St. Pölten am Wochenende coronabedingt nicht in Szene gegangen ist, hat es auf dem Areal im VAZ St. Pöten doch "Action" gegeben. Ein Heiratsantrag wurde angenommen, berichtete die NXP Veranstaltungsbetriebs GmbH am Sonntag.

Von Zeltnachbarn zum Paar

Einer Aussendung zufolge hatten Thomas und Sarah einander vor sechs Jahren beim Frequency kennengelernt. „Wir waren damals im Greencamper-Bereich sozusagen ‚Zeltnachbarn‘. Ins ‚Gespräch‘ sind wir bei ein paar spannenden Runde Flunky Ball gekommen“, erinnert sich Thomas. „Wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, hat es danach noch eine Weile gedauert bis wir beide glauben konnten, dass aus der Geschichte mit ‚der/dem vom Frequency‘ mehr werden sollte.“

Bei der diesjährigen Auflage des Festivals sollte der Heiratsantrag folgen.

Plan B

Der Ausfall machte einen "Plan B" notwendig. Thomas und sein Freund Alex bauten, unterstützt von Thomas Hiermayer von NXP, das "Setting" aus 2015 originalgetreu nach: Campingtisch, Campingsessel, Pavillon, Lautsprecher, Flunky Ball Feld und nicht zuletzt Sarah's Lieblingsfestival-Becher.