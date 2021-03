Was man in St. Pölten gegen fade Osterferien unternehmen kann

Neben österlichen Bastelideen, gibt es auch passend zu den verschiedenen Ausstellungen wie beipsielsweise "I wer' narrisch! Das Jahrhundert des Sports" viele Do-it-yourself-Anleitungen.

Damit die grauen Zellen trotz Schulferien noch gefordert werden, bietet das Museum Niederösterreich auch anspruchsvolle Quiz an.

Mehr Infos unter: www.museumnoe.at

2. Schnitzeljagd im Theater

Zwar kann man sich das Stück "Die Dumme Augustine" von Otfried Preußler momentan nicht vor Ort im Landestheater NÖ ansehen, doch online geht dies sehr wohl.

Passend zum Stück, welches für Kinder ab vier Jahren geeignet ist, veranstaltet das Landestheater noch bis Donnerstag, 14 Uhr, eine Schnitzeljagd. So lange der Stream des Theaterstücks online ist, können Kinder an verschiedenen Stationen Fragen beantworten. Sind alle Stationen abgeschlossen, kann die letzte Geheimzahl an das Landestheater übermittelt werden.

Alle Teilnehmer werden mit einer Urkunde belohnt, die ersten 20 Einsendungen erwartet sogar eine Extra-Überraschung.

Mehr Infos unter: www.landestheater.net

3. Osternest selbst gemacht

Um dem viel beschäftigten Osterhasen etwas Arbeit abzunehmen, kann das Osternest auch selbst gebastelt werden. Mit der Anleitung von "Natur im Garten" geht das sogar auf nachhaltigem Weg.

Denn die Natur bietet eine Fülle an natürlichen Materialien zum Basteln, wie zum Beispiel Zweige oder duftendes Heu.