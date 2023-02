Was man in den Semesterferien in St. Pölten unternehmen kann

Die Semesterferien stehen vor der Tür. Für Unterhaltung im Warmen, sorgen in St. Pölten nächste Woche besondere Aktionen für Kinder und Familien.

Kino-Aktion

Eine Chance wieder einmal ins Kino zu gehen, bietet das Hollywood Megaplex in St. Pölten. Am Freitag, den 3. Februar, zahlen alle Schülerinnen und Schüler 5 Euro für eine Kinovorstellung. Dazu gibt es eine gratis Juniortüte Popcorn. Man muss dazu seinen Schülerausweis an der Kassa vorweisen. Für Premiumformate wie Filme in 3D zahlt man einen Kostenaufschlag. Details hier.

Auch im Cinema Paradiso gibt es in den Semesterferien ein spezielles Nachmittagsprogramm für Kinder. Ab 13 Uhr spielt es täglich verschiedene Familienfilme, darunter auch Titel für die Kleinsten. Details hier.