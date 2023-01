„Gutes von Gestern“ für St. Pöltner Bäckerei weiter wertvoll

Neu im Sortiment ist bei Hager nun auch das sogenannte „Comebäck-Brot“. Dieses besteht zu 20 Prozent aus Brot vom Vortag, welches zu feinen Bröseln gehobelt und bei 100 Grad geröstet wird. Mit neuen Zutaten entsteht daraus frisches Brot.

Dieses ist dann wiederum etwa zwei bis drei Tage gut haltbar. Damit möchte man laut Geschäftsführer Wolfgang Hager vor allem der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken und „ressourcenschonende Nahversorgung“ anbieten. „Wenn wir heute etwas Neues schaffen, soll das auch gleich für die nächste und am besten auch für die übernächste Generation wertvoll sein“, ist Hager überzeugt. „Wir alle haben keine Chance auf einen zweiten Planeten.“

Preisreduziert

„Altbackenes“ schone aber nicht nur die Umwelt, sondern auch das Geldbörsel. Bis zu 60 Prozent günstiger werden Brot, aber auch süße und pikante Backwaren vom Vortag angeboten.

Diese preisgünstige Alternative wird aber künftig nicht nur am St. Pöltner Hauptbahnhof verkauft, sondern in Zukunft auch in allen 12 Bäckerei Hager Filialen. Sparen soll man dann auch mit der neuen Kunden-App der Bäckerei können. Digital gesammelte Treuepunkte können etwa für neue Produkte eingelöst werden. „Gutes von Gestern“ hat täglich ab 6.45 Uhr geöffnet – aber nur so lange der Vorrat reicht.

