St. Pölten: Ein Bäcker macht Burritos

Eigentlich ist Alfred Schindl gelernter Bäcker. Statt in einer Bäckerei steht Schindl aber in einem umgebauten Kleinbus und nimmt entspannt Bestellungen entgegen. Der Kunde, der interessiert die kleine Speisekarte studiert, entscheidet sich schließlich für einen Burrito mit scharfer Soße. Ein paar flinke Handgriffe später kann der Mann genussvoll in die gefüllte Tortilla aus Weizenmehl beißen. Es scheint zu munden.

Während in den USA, aber auch in Wien sogenannte Foodtrucks längst zum Stadtbild gehören, sind sie in der Landeshauptstadt St. Pölten nach wie vor eine Rarität. Mit seinem mobilen Burritos-Angebot bildet der 35-Jährige daher eine absolute Ausnahme. Meisten parkt sich Schindl auf einem Parkplatz neben der Hauptstraße im Stadtteil St. Georgen ein, für Events nimmt er aber auch gern Buchungen entgegen.