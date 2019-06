Hecht biss zu: Badespaß endete schmerzvoll

Es war einer dieser Bilderbuchtage, den Birgit Wessely in vollen Zügen genießen wollte. Die Niederösterreicherin traf sich am 15. Juni mit Freunden an den Viehofner Seen in St. Pölten, man feierte einen Geburtstag, brunchte im Lokal Seedose und ging anschließend schwimmen. Danach setzte sich die 41-Jährige an einen Steg und ließ ihren linken Fuß im See baumeln.

„Plötzlich kam ein Fisch aus dem Wasser geschossen und hat zugebissen. Ich hab den Fuß sofort herausgezogen, aber es ging alles blitzschnell“, erzählt Wessely im Gespräch mit dem KURIER.

Rasch war klar, dass es sich nicht nur um einen kleinen „Zwicker“ handelte. „Im ersten Moment hatte ich einen Schock und es tat ziemlich weh. Die diensthabende Wochenendärztin hat mir geraten, die Wunde im Krankenhaus behandeln zu lassen.“ Tatsächlich fanden die Ärzte im Spital sogar noch einen kleinen Zahn in der Wunde. „Wir sind uns sicher, dass es ein Hecht gewesen sein muss. Mein Mann war dabei, der kennt sich mit Fischen sehr gut aus. Der Hecht war etwa einen dreiviertel Meter lang“, erzählt die 41-Jährige, die nach eigenen Angaben noch immer humpelt.