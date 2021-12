Was man für den Besuch des St. Pöltner Eiszaubers wissen muss

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ganz nach Zeitplan konnten am Freitagabend die ersten Spuren in das Eis am St. Pöltner Rathausplatz gezogen werden. Viele Wochen wurde an der 1.200 Quadratmeter großen Eisfläche gearbeitet. Nun soll der Eiszauber bis 13. Februar 2022 geöffnet sein, wie die Stadt in einer Aussendung mitteilte.

Öffnungszeiten

An Unterrichtstagen ist das Eis vormittags für Schulklassen reserviert. Ab 13 Uhr ist unter der Woche täglich bis 18 Uhr Publikumslauf möglich. An den Wochenenden sowie in den Ferien ist für alle von 9 bis 18 bzw. 21 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten an den Feiertagen:

24.12. 9-11 Uhr und 13-15 Uhr geöffnet.

25.12. nur Nachmittagsbetrieb

26.12. nur Nachmittagsbetrieb

31.12. 9 bis 18 Uhr

1.1. geschlossen

Reservierung

Vor einem Besuch muss online unter www.stp-eiszauber.at aber eine verbindliche Reservierung erfolgen. Das System schlägt automatisch verfügbare Zeitfenster vor. Daraufhin erhält man einen Reservierungscode, mit dem an der Kassa die bestellten Tickets abgeholt werden können.

Generell gilt:

Reservierungen sind für bis zu 6 Personen möglich

Auch Gratistickets für Begleitpersonen ohne Eislaufen können reserviert werden

Es gibt ausschließlich 2-Stunden-Tickets

30 Minuten vor dem gebuchten Zeitfenster können die Karten abgeholt werden

Reservierungen sollten bei Verhinderung storniert werden

Corona-Maßnahmen

Es dürfen nur Personen die Sportstätte betreten, die einen der folgenden Nachweise vorlegen können:

Nachweis einer Genesung

Nachweis einer Genesung + 1x Impfung

Nachweis einer 2. Teilimpfungen

Nachweis einer einmaligen Impfung (Johnson & Johnson) - aber nur mehr bis 3. Jänner 2022

Nachweis einer Auffrischungsimpfung

Corona Testpass (Ninja Pass) bis zur 9. Schulstufe - sofern dieser vollständig ausgefüllt ist

Alle weiteren Infos und Preise unter www.stp-eiszauber.at