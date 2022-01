Was in St. Pölten in den Semesterferien unternommen werden kann

Auch bei den Naturfreunden in der Dr. Mical-Gasse 4 kann noch bis zum 20. Februar auf dem Eis gelaufen werden. Neuerdings ist auch an Samstagvormittagen geöffnet. In den Ferien ist immer von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 16 Uhr und von 10 bis 12 Uhr gilt ermäßigter Eintritt. Weitere Informationen gibt es unter www.st-poelten.naturfreunde.at

Ermäßigungen im Kino

Im Hollywood Megaplex St. Pölten steht am 6. Februar ab 13 Uhr der Familiensonntag an. Dabei gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt auf Familienfilme mit einer Alterfreigabe bis einschließlich ab 10 Jahren und bis 17 Uhr. Zusätzlich gibt es gratis Popcorn und „Dreh und Trink“ für alle Kinder bis 14 Jahre zum Ticket dazu. Ab 1. Februar sind Reservierungen dafür möglich. Weitere Infos unter www.megaplex.at/event/stpoelten/familiensonntag02.

Zusätzlich findet im Hollywood Megaplex St. Pölten eine Zeugnisaktion statt. Hier bestimmt die Deutschnote den Ticketpreis. Bis 18 Uhr gibt es Tickets somit bereits ab einem Euro. Die Aktion ist nur am 4. Februar für alle Schüler bis 18 Uhr gültig. Das Zeugnis muss im Original vorgelegt werden. Infos dazu gibt es unter: www.megaplex.at/event/stpoelten/zeugnisaktion2022

Museum NÖ

In den Ferien ist im Museum NÖ auch am Montag geöffnet. Neben verschiedensten Kreativstationen, werden täglich Familienführungen angeboten. Diese gehen abwechselnd durch das „Haus der Geschichte“ und das „Haus der Natur“. Von 8. bis 11. Februar werden im Zuge der Museumsakademie zusätzliche Workshops angeboten. Der „tierische Dienstag“ findet auch in den Ferien statt. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre ist der Eintritt frei. Alle Informationen zum geplanten Ferienprogramm gibt es hier.

Aquacity-Badespaß

In der Aquacity bleibt kein Fuß trocken. Wer den Schianzug also gegen Badeklamotten tauschen möchte, ist dort gut aufgehoben. In der Aquacity gibt es Spaß, Action, Auspower-Möglichkeiten, aber auch Wellness und Entspannung für die ganze Familie. Die Aquacity hat von Dienstag bis Freitag von 10 bis 21 Uhr, an Samstagen und Feiertagen von 9 bis 21 Uhr und an Sonntag von 9 bis 20 Uhr geöffnet. An Montag ist die Aquacity geschlossen. Das Frühschwimmen findet in den Semesterferien nicht statt. Nähere Infos unter www.st-poelten.at/freizeit.