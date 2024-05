Warum das St. Pöltner Dom-Viertel eine neue Attraktion hat

Nach der Eröffnung der renovierten Synagoge und des Festivals Tangente wurde Mittwochabend in St. Pölten der Kulturreigen mit der Wiederöffnung des Museums am Dom (www.museumamdom.at) prolongiert. Nach fünfjähriger Schließzeit wird die ständige Sammlung des Museums nach umfangreicher Neukonzeption wieder gezeigt. Mit der Jahresausstellung „Schädelkult und Stiftstumult – 1.000 Jahre Hippolyt-Kloster“ bekommt die Geschichte des riesigen Hauses von der Gründung im Mittelalter bis zur Auflassung durch Kaiser Joseph II. 1784 heuer umfangreichen Raum.

Kulturreigen

Eine Reihe von Festgästen feierte die Museumseröffnung mit. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten brauche es "Orte der Begegnung, Orte der Kultur, des sich Auseinandersetzens mit bewegten und emotionalen Themen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihren Eröffnungsworten, "und das Museum am Dom ist so ein Ort der Geschichte, des Erinnerns und der Begegnung.“ Diese Eröffnung sei ein "weiterer Höhepunkt, ein Aufschwung und eine Zeitenwende in St. Pölten“, wies Mikl-Leitner auf die anderen Kulturhighlights hin.