"Tangente"-Festival macht es möglich: Film am Dom feiert ein Comeback

Es war eine legendäre Veranstaltungsreihe, die aber im Jahr 2009 ihr Ende fand. Mit dem Start der archäologischen Ausgrabungen am Domplatz in St. Pölten, flimmerte im Jahr 2009 auch der letzte Film über die Leinwand vor dem Gotteshaus.

Nach 15 Jahren feiert "Film am Dom" aber wieder ein Comeback. Von 6. bis 9. Juni 2024 wird der zentrale Platz in der Landeshauptstadt wieder zum Kinosaal. Kuratiert wird die Veranstaltung von Cinema Paradiso. "Ohne Film am Dom würde es vermutlich auch nicht das Cinema Paradiso am Rathausplatz geben. Deswegen bin ich sehr froh, dass dem Publikum dieses einzigartige Kinoerlebnis nun wieder geboten werden kann", freut sich Geschäftsführer Alexander Syllaba.