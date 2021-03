Warten auf Bushäuschen in St. Pölten hat ein Ende

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Fahrgäste der LUP-Linien 4 und 8 werden an der Endstation in Unterradlberg von nun an nicht mehr im Regen stehen gelassen. Zwei neue Buswartehäuser bieten seit Kurzem in der Probusstraße Schutz beim Warten auf den Bus.

Weitere Häuschen geplant

Doch nicht nur die LUP-Gäste, sondern auch die Buslenker profitieren beim Fahrerwechsel von den neuen Unterständen. Durch die neuen Bauten erhöht sich die Anzahl der Buswartehäuser der Landeshauptstadt auf 144, heuer sollen noch mehr dazu kommen.